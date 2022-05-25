Всупереч війні. Україна прийме Євро-2026

Чемпіонат Європи з карате 2026 відбудеться в Україні / Фото: Eurosport

Понад три місяці триває військова агресія Російської Федерації проти України. Але, попри всі зусилля рашистів, весь світ продовжує підтримувати нашу країну.

Черговим доказом світової солідарності стало завоювання Україною права на проведення чемпіонату Європи з карате у 2026 році. Про це повідомляє Українська федерація карате.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету Європейської федерації карате. Україна вперше в історії прийматиме дорослий чемпіонат Європи. Раніше наша країна не приймала змагань такого рівня з карате.

Зазначимо, що чемпіонат Європи-2023 мала прийняти Росія, проте у неї забрали це право після вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, у Туреччині стартує ЧЄ-2022 з карате. Нашу команду представлять 18 спортсменів, серед яких Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна.