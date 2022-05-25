Вопреки войне. Украина примет Евро-2026

Чемпионат Европы по каратэ 2026 года состоится в Украине / Фото: Eurosport

Более трех месяцев продолжается военная агрессия Российской Федерации против Украины. Но несмотря на все усилия рашистов, весь мир продолжает поддерживать нашу страну.

Очередным доказательство мировой солидарности стало завоевание Украиной права на проведение чемпионата Европы по карате в 2026 году. Об этом сообщает Украинская федерация карате.

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Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате. Украина впервые в истории будет принимать взрослый чемпионат Европы. Ранее наша страна не принимала соревнований подобного уровня по каратэ.

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Напомним, что сегодня, 25 мая, в Турции стартует ЧЕ-2022 по каратэ. Нашу команду представят 18 спортсменов, среди которых Анжелика Терлюга и Станислав Горуна.