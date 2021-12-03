Вольовий розгром: Шахтар познущався над Львовом

Шахтар vs Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матчем у Києві між донецьким Шахтарем та Львовом відкрився 17-й тур чемпіонату України. Онлайн матчу Шахтар – Львів ми вели у нашій мультимедійній студії.

Роберто Де Дзербі не став експериментувати зі складом, зробивши лише одну заміну порівняно з матчем проти Інгульця – замість Майкона на поле вийшов Степаненко.

Реклама

"Гірники" відразу заволоділи перевагою, але першими рахунок у матчі відкрили гості. Ернест отримав м'яч перед штрафною Шахтаря після пасу головою від Довгого, прибрав захисника та ідеальним ударом від штанги відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Зрівняти рахунок підопічні Де Дзербі зуміли наприкінці першого тайму. Захисник Львова Романчук збив Мудрика у своєму штрафному майданчику і арбітр без вагань призначив одинадцятиметровий. Тете впевнено реалізував пенальті ударом під перекладину – 1:1.

Реклама

З перших хвилин другого тайму "гірники" притиснули львів'ян до їхніх воріт. На 55-й хвилині Педріньо класно замкнув головою подачу Корнієнка – 2:1.

Наприкінці поєдинку футболісти Шахтаря довели рахунок до розгромного. Свої перші голи у складі "гірників" забили Анатолій Бондаренко та Юхим Конопля. Також голи на свій рахунок записали Степаненко та Марлос. А Михайло Мудрик, який провів чудовий матч, записав на свій рахунок три асисти.

Реклама

У підсумку "гірники" розгромили Львів із рахунком 6:1.

Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур

Шахтар – Львів – 6:1

Голи: Тете (45, пен), Педріньо (55), Бондаренко (76), Марлос (84, пен), Степаненко (87), Конопля (90) – Антві (17)

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвієнко, Судаков (Сікан, 59), Педріньо (Бондаренко, 73), Корнієнко (Соломон, 59)

Львів: Ільющенков, Бусько, Антві (Семенів, 70), Якимець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чир'як, 46), Лека

Вилучення: Махмутович (83)

"Гірники" набрали три очки та обійшли у турнірній таблиці київське Динамо, яке завтра зіграє на виїзді проти Вереса.

Львів зберіг за собою 12 місце в чемпіонаті, в його активі 16 балів.