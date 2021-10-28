Вольова перемога Прометея у Лізі чемпіонів

БК Прометей здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів / Фото: championsleague.basketball

Матч із італійським клубом Динамо Сассарі став першим виїзним поєдинком Прометея у Лізі чемпіонів. Обидва суперники ще не перемагали у нинішньому розіграші європейського турніру.

Читайте також: Побито рекорд аукціону! Кросівки Джордана продано за неймовірні гроші

Реклама

Дебют поєдинку був за господарями майданчика. Перша чверть завершилася з перевагою 9 очок на користь італійців.

Другу десятихвилинку знову активніше розпочали баскетболісти Сассарі, які до 15-й хвилині гри збільшили свою перевагу до 16 пунктів.

Реклама

Здавалося, що гра програна, але підопічним Ронена Гінзбурга вдалося переламати хід поєдинку. Два поспіль дальні попадання Ді Джея Стефенса дозволили піти на відпочинок з відставанням лише у 6 пунктів.

Друга половина матчу була за "червоно-білими". Поступово команда зі Слобожанського нарощувала свою перевагу і зрештою довела поєдинок поєдинок до першої перемоги.

Реклама

Ліга чемпіонів ФІБА. Група А. 3 тур.

Динамо Сассарі (Італія) – Прометей (Україна) – 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22).

Динамо Сассарі: Баттл (10 + 5 підбирань + 5 передач), Бендзіус (14 + 7 підбирань), Бернелл (14 + 6 підбирань), Клеммонс (13 + 5 передач), Мековулу (3), Борра, Діоп, Гандіні, Джентілі, Логан (11), Санна, Треєр (14).

Прометей: Харрісон (16), Стеффенс (10 + 5 підбирань), Еванс (7 + 7 підбирань), Доу (17 + 7 підбирань), Сидоров (14), Бєліков, Білан (4), Кеннеді (17 + 10 підбирань + 5 передач) ), Липовий (2), Лукашов, Петров, Тихонов.

Ця перемога стала першою для Прометея у Лізі чемпіонів. Завдяки виграшу над італійським Сассарі, українська команда закріпилася на третьому місці. Зазначимо, у наступну стадію безпосередньо виходить переможець групи, а на другу і третю команду чекають матчі ін-офф.

Наступний матч команда Гінзбурга проведе 10 листопада проти Тенеріфе.

Розклад та результати матчів Прометея у груповому раунді баскетбольної Ліги чемпіонів.

1-й тур, 5 жовтня

Прометей – Леново Тенеріфе (Іспанія) – 70:73

2-й тур, 13 жовтня

Прометей – Різен Людвігсберг (Німеччина) – 64:86

3-й тур, 27 жовтня

Динамо Сассарі (Італія) – Прометей – 79:87

4-й тур, 10 листопада

Тенеріфе (Іспанія) – Прометей

5-й тур, 8 грудня

Прометей – Динамо Сассарі (Італія)

6-й тур, 21 грудня

Різен Людвігсберг (Німеччина) – Прометей