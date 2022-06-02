2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Воїни футбольного поля! На передовій у захваті від перемоги збірної України

Анатолій Дерека
2 червня, 23:05
Відомий тренер Юрій Вернідуб спостерігав за найважливішим матчем для збірної з перебоями, проте все одно залишився задоволеним командою

Юрій Вернидуб задоволений грою збірної України

Збірна України вчора зуміла порадувати наш народ у цей непростий час. Команда Олександра Петракова виграла у Шотландії та вийшла у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022.

Поєдинок дивилися не лише звичайні українці, а й герої країни, котрі захищають її зі зброєю на передовій. Одним із них був наставник Шерифа Юрій Вернідуб, який поділився своїми враженнями від матчу із Шотландією

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"Матч дивився, але з перебоями, бо тут, де я зараз перебуваю, не дуже хороший інтернет. Хлопці молодці! Дійсно показали, що вони вчора були воїнами на футбольному полі. Вболівали всім моїм взводом, переживали і дуже раділи забитим м'ячам.

Я листувався із Сашком Караваєвим, із Тарасом Степаненком, привітав їх. Думаю, Петраков на своєму місці. Він довів, що вміє працювати. Збірна показала непогану гру, створила багато моментів. Щоправда, не всі реалізували, були помилки. Але вони впоралися і добре виглядали".

Прокоментував Вернидуб і майбутню битву з Уельсом. Саме із цією командою 5 червня збірна України зіграє за право поїхати на ЧС-2022.

"Це останній бій, він найважливіший. Хлопці це розуміють. Головне, щоб футболісти не переживали і не переналаштувалися. Все спокійно, грати вони вміють, тренер у них чудовий і розумний. Я переконаний, що вони зроблять те, що ми від них чекаємо".

До речі, нещодавно Вернидуб став чемпіоном Молдови із Шерифом. Хоч українець і в армії, але він лишається головним тренером тираспольської команди.