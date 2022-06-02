Воины футбольного поля! На передовой в восторге от победы сборной Украины

Юрий Вернидуб доволен игрой сборной Украины

Сборная Украины вчера сумела порадовать наш народ в это непростое время. Команда Александра Петракова выиграла у Шотландии и вышла в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Поединок смотрели не только обычные украинцы, но и герои страны, защищающие ее с оружием на передовой. Одним из них был наставник Шерифа Юрий Вернидуб, который поделился своими впечатлениями от матча с Шотландией.

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"Матч смотрел, но с перебоями, потому что тут, где я сейчас нахожусь, не очень хороший интернет. Парни молодцы! Действительно показали, что они вчера были воинами на футбольном поле. Болели всем моим взводом, переживали и очень радовались забитым мячам. Я переписывался с Сашей Караваевым, с Тарасом Степаненко, поздравил их. Думаю, Петраков на своем месте. Он доказал, что умеет работать. Сборная показала неплохую игру, создала много моментов. Правда, не все реализовали, были и ошибки. Но они справились и хорошо выглядели".

Прокомментировал Вернидуб и предстоящую битву с Уэльсом. Именно с этой командой 5 июня сборная Украины сыграет за право поехать на ЧМ-2022.

"Это последний бой, он самый важный. Парни это понимают. Главное, чтобы футболисты не переживали и не перенастроились. Все спокойно, играть они умеют, тренер у них отличный и умный. Я убежден, что они сделают то, что мы от них ждем".

К слову, недавно Вернидуб стал чемпионом Молдовы с Шерифом. Хоть украинец и в армии, но он остается главным тренером тираспольской команды.