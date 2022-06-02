2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Чемпионат мира 2022 Катар

Воины футбольного поля! На передовой в восторге от победы сборной Украины

Анатолий Дерека
2 июня, 23:05
Известный тренер Юрий Вернидуб наблюдал за важнейшим матчем для сборной с перебоями, однако все равно остался доволен командой

Юрий Вернидуб доволен игрой сборной Украины

Сборная Украины вчера сумела порадовать наш народ в это непростое время. Команда Александра Петракова выиграла у Шотландии и вышла в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Поединок смотрели не только обычные украинцы, но и герои страны, защищающие ее с оружием на передовой. Одним из них был наставник Шерифа Юрий Вернидуб, который поделился своими впечатлениями от матча с Шотландией.

Реклама

"Матч смотрел, но с перебоями, потому что тут, где я сейчас нахожусь, не очень хороший интернет. Парни молодцы! Действительно показали, что они вчера были воинами на футбольном поле. Болели всем моим взводом, переживали и очень радовались забитым мячам.

Я переписывался с Сашей Караваевым, с Тарасом Степаненко, поздравил их. Думаю, Петраков на своем месте. Он доказал, что умеет работать. Сборная показала неплохую игру, создала много моментов. Правда, не все реализовали, были и ошибки. Но они справились и хорошо выглядели".

Прокомментировал Вернидуб и предстоящую битву с Уэльсом. Именно с этой командой 5 июня сборная Украины сыграет за право поехать на ЧМ-2022.

"Это последний бой, он самый важный. Парни это понимают. Главное, чтобы футболисты не переживали и не перенастроились. Все спокойно, играть они умеют, тренер у них отличный и умный. Я убежден, что они сделают то, что мы от них ждем".

К слову, недавно Вернидуб стал чемпионом Молдовы с Шерифом. Хоть украинец и в армии, но он остается главным тренером тираспольской команды.