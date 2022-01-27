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Водій – на смерть, спортсменка – у лікарні: лижниця не доїхала на Олімпіаду-2022

Любомир Луканюк
27 січня, 19:36
Бруна Моура мала представляти Бразилію на зимових Іграх у Пекіні, але опинилася в лікарні після аварії

Моура - одна з найкращих лижниць континенту / Фото: Колаж: Сьогодні

Бразильська лижниця Бруна Моура потрапила в жахливу ДТП дорогою з Австрії до Мюнхена.

Спортсменка відбула карантин через коронавірус і готувалася вилетіти до Китаю на Олімпійські ігри.

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Віз її водій, який здійснив небезпечний обгін на дорозі та врізався у вантажівку. Чоловік помер відразу. А Моуру на гелікоптері доправили до лікарні.

У 27-річної спортсменки діагностували переломи стопи, руки, трьох ребер та лівого плеча.

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"Я сиділа на задньому сидінні і була пристебнута ременем безпеки. Лікарі сказали, що це мене врятувало. Я не поїду на зимову Олімпіаду, але я жива", – цитує Бруну Globo.

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Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах. За словами міністра спорту, він буде задоволений і однією нагородою.