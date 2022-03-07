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Під час авіанальоту на Чернігів постраждав стадіон Десни (фото)

Олександр Трикіша
7 березня, 09:51
Росія продовжує обстрілювати мирні міста України. Черговою жертвою обстрілу став стадіон у Чернігові

Окупанти зруйнували стадіон в Чернігові / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Росії цинічно повторює, що не обстрілює цивільну інфраструктуру, але насправді ситуація зовсім інша.

У Мережі з'явились фото зруйнованого стадіону імені Юрія Гагаріна у Чернігові. Окупанти навіть не пошкодували комплекс, названий на честь їхнього легендарного космонавта.

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"Стадіон Десна Чернігів. Ліворуч моє фото за жовтень, праворуч – поточна ситуація", – підписав фото автор у Twitter.

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