Під час авіанальоту на Чернігів постраждав стадіон Десни (фото)

Окупанти зруйнували стадіон в Чернігові / Фото: Колаж: Сьогодні
Уряд Росії цинічно повторює, що не обстрілює цивільну інфраструктуру, але насправді ситуація зовсім інша.
У Мережі з'явились фото зруйнованого стадіону імені Юрія Гагаріна у Чернігові. Окупанти навіть не пошкодували комплекс, названий на честь їхнього легендарного космонавта.
"Стадіон Десна Чернігів. Ліворуч моє фото за жовтень, праворуч – поточна ситуація", – підписав фото автор у Twitter.
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