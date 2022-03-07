Во время авианалета на Чернигов пострадал стадион Десны (фото)

Оккупанты разрушили стадион в Чернигове / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство России цинично повторяет, что не обстреливает гражданскую инфраструктуру, но на деле ситуация совсем другая.

В Сети появились фото разрушенного стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове. Оккупанты даже не пожалели комплекс, названный в честь их легендарного космонавта.

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"Стадион Десна Чернигов. Слева мое фото за октябрь, справа – текущая ситуация", – подписал фото автор в Twitter.

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