Внучка Єльцина показала гарячі фото з пляжу. Вона відпочиває з футболістом

Марія і Федір зустрічаються більше двох років / Фото: Колаж: Сьогодні

Юмашева закрутила роман зі Смоловим, будучи ще неповнолітньою. Вона молодша за футболіста на 12 років. І не збентежило Марію навіть те, що Смолов раніше був одружений з телеведучою Вікторією Лопирьовою.

Дивіться, як відпочивають Марія та Федір.

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Марія Юмашева – п'ята онука експрезидента Росії Бориса Єльцина. Народилася 14 квітня 2002 року. Її мати Тетяна Юмашева – молодша дочка Єльцина, входила в апарат президента Росії наприкінці 1990-х, працювала над громадським іміджем батька.

Вона була тричі заміжня, і Марія народилася під час третього шлюбу. Її батько Валентин Юмашев починав як журналіст, а тепер займається бізнесом та політикою, будучи офіційним радником президента Росії.

Дівчина здобула освіту за кордоном. Захоплюється тенісом, балетом, верховою їздою. Вболіває за лондонський Челсі й веде розкішне життя.