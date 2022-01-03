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Внучка Ельцина показала горячие фото с пляжа. Она отдыхает с футболистом

Андрей Трофимов
3 января, 21:31
Мария Юмашева выложила в Instagram серию сексуальных фотографий в купальнике. Девушка проводит отпуск с футболистом сборной России Федором Смоловым

Мария и Федор встречаются уже больше двух лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Юмашева закрутила роман со Смоловым будучи еще несовершеннолетней. Она младше футболиста на 12 лет. И не смутило Марию даже то, что Смолов ранее был женат на телеведущей Виктории Лопыревой.

Смотрите, как отдыхают Мария и Федор.

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Мария Юмашева – пятая внучка экс-президента России Бориса Ельцина. Родилась 14 апреля 2002 года. Ее мать Татьяна Юмашева – младшая дочь Ельцина, входила в аппарат президента России в конце 1990-х, занимаясь общественным имиджем отца.

Она была трижды замужем и Мария родилась во время третьего брака. Ее отец – Валентин Юмашев – начинал как журналист, а сейчас занимается бизнесом и политикой, будучи официальным советником президента России.

Девушка получила образование за границей. Увлекается теннисом, балетом, верховой ездой. Болеет за лондонский Челси и ведет роскошную жизнь.