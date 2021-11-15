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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
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Увага, шахрайка! Зірку українського спорту звинуватили у присвоєнні мільйона

Андрій Трофімов
15 листопада, 10:50
Знаменита спортсменка, учасниця Ігор у Токіо-2020, не розуміє кому перейшла дорогу та обіцяє, що винних скоро знайдуть

Ось такі оголошення висять по місту

Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу з боротьби Тетяна Кіт опублікувала моторошний пост у Instagram.

Хтось обвішав під'їзд у будинку спортсменки оголошеннями. Тетяну звинуватили у тому, що вона за допомогою шахрайських схем виманювала у людей кошти. І тепер винна людям понад мільйон гривень.

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На що спортсменка відповіла так:

Всім привіт!

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Хочу сказати спасибі своїм "доброзичливцям", хто так старанно намагається зіпсувати мою репутацію та пише всяку брехню на мене та розклеює ці оголошення по Львову!

Я не знаю де, коли і кому я перейшла дорогу, і за що мені такий "приємний сюрприз".

Ви не переживайте вас скоро знайдуть, і вам буде гірше!

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Всім, хто бачить такі оголошення, прохання зривати і викидати їх!

Дякую всім, хто допомагає і допоможе в цій ситуації!"