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Внимание, мошенница! Звезду украинского спорта обвинили в присвоении миллиона

Андрей Трофимов
15 ноября, 10:50
Знаменитая спортсменка, участница Игр в Токио-2020, не понимает кому перешла дорогу и обещает, что виновных скоро найдут

Вот такие объявления развешаны по городу

Двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по борьбе Татьяна Кит опубликовала жуткий пост в Instagram.

Кто-то обвешал подъезд в доме спортсменки объявлением. Татьяну обвинили в том, что она с помощью мошеннических схем выманивала у людей средства. И теперь должна людям более миллиона гривен.

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На что спортсменка ответила так:

Всем привет!

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Хочу сказать спасибо своим "доброжелателям", кто так усердно пытается испортить мою репутацию и пишет всякую ложь на меня и расклеивает эти объявления по Львову!

Я не знаю где, когда и кому я перешла дорогу, и за что мне такой "приятный сюрприз".

Вы не переживайте вас скоро найдут, и вам же будет хуже!

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Всем видящим такие объявления просьбу срывать и выбрасывать их!

Всем спасибо, кто помогает и поможет в этой ситуации!"