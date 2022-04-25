Володимир Кличко повертається до рингу? Екс-чемпіон сказав інтригуючі слова

У Володимира Кличка є мотивація повернутися до рингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Кличко записав зворушливе відео, в якому нагадав світові про війну в Україні. Його заклик показали на величезному екрані стадіону Уемблі перед поєдинком між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом. Кличко-молодший подякував усім за допомогу у важкі для нашої країни час.

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Після перемоги Тайсона Ф'юрі, український екс-чемпіон залишився задоволеним поєдинком та його результатом.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Більше того, Володимир Кличко дуже цікаво натякнув журналістам Bild про можливе повернення до рингу. Реванш Кличка-молодшого проти Ф'юрі так і не відбувся, тому Володимир має певну мотивацію:

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"Незважаючи на війну, не можна забувати про життя. Спорт – це частина мого життя. Я радий, що Тайсон Ф'юрі переміг. Моє повернення до рингу? Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро завершиться, і наші кордони існуватимуть без вторгнення з боку Росії, якщо я буду в добрій формі, хто знає? Можливо, у мене з'явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана. Це мотивує мене щодня вставати та займатися спортом"

Нагадаємо, що Джордж Форман на даний момент є найбільш віковим чемпіоном світу в надважкій вазі.

Але поки що головний бій життя для Володимира Кличка – це захист рідної країни. Екс-боксер продовжує перебувати в Україні, та сповіщати світ про реалію війни та злочини Росії на території нашої держави.