Володимир Кличко лютує! Навіть на Великдень Путін бомбить Україну

Кличко-молодший лютує від підлості Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Ексчемпіон світу Володимир Кличко закликав світ допомогти Україні зворушливим відео на величезному екрані стадіоні Вемблі перед боєм Ф'юрі – Вайт.
Звернення Кличка-молодшого до світової громадськості на такій події – це черговий крок розповісти правду про війну в Україні.
На цьому український боксер не зупинився. Володимир Кличко опублікував пост ненависті на адресу президента рашистів Володимира Путіна. Навіть велике святе свято не зупиняє вбивцю від злочинів на території нашої країни:
" 60-й день російської війни. Навіть на Великдень Путін не хоче миру в Україні. Він бомбардує Україну вщент. Але ж Україна народиться знову! "
У Великодню неділю російська армія обстріляла з важкого озброєння Запорізьку область. А також продовжує знищувати Маріуполь та завод "Азовсталь". Спроби ракетних ударів практично по всій Україні тривають без перерви.