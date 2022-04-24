Владимир Кличко в ярости! Даже на Пасху Путин бомбит Украину

Кличко-младший в ярости от подлости Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал мир помочь Украине трогательным видео на огромном экране стадиона Уэмбли перед боем Фьюри – Уайт.

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Обращение Кличко-младшего к мировой общественности на таком событии – это очередной шаг рассказать правду о войне в Украине.

Кличко-младший назвал ценности, на которые посягает Россия

На этом украинский боксер не остановился. Владимир Кличко опубликовал пост ненависти в адрес президента рашистов Владимира Путина. Даже великий святой праздник не останавливает убийцу от преступлений на территории нашей страны:

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"60-й день русской войны. Даже на Пасху Путин не хочет мира в Украине. Он бомбит Украину вдребезги. Но Украина родится снова!"

В Пасхальное воскресенье российская армия обстреляла из тяжелого вооружения Запорожскую область. А также продолжает уничтожать Мариуполь и завод "Азовсталь". Попытки ракетных ударов практически по всей Украине продолжаются без перерыва.