Володимир Кличко дав пораду росіянам та білорусам

Кличко: Хороший ви братній народ / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні зірковий український боксер, брат мера Києва Віталія Кличка, Володимир Кличко звернувся до світу із закликом зупинити російську агресію – діяти просто зараз, бо за годину може бути вже пізно.

Кличко – світові: Діяти треба зараз / Фото: Колаж: Сьогодні

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А тепер Кличко-молодший, який нині перебуває в українській столиці, записав звернення до росіян, а також до білорусів – з їхньої території пускають ракети по Україні.

"Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії "підносити патрони", так би мовити. І стріляти в нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, братів і сестер. Хороший ви "братній" народ, дякую вам! :(

"Залиштеся вдома! Проведіть час із вашою родиною, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, тому що ви нас вбиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте життя!"

"Залиштеся вдома!"

"Залиштеся вдома – не ходіть на роботу".

"Просто залиштеся вдома. На нашу підтримку і проти війни", – сказав у зверненні до небайдужих росіян та білорусів Володимир Кличко.

Раніше ми писали, що американська актриса Гейден Панеттьєрі готова битися разом з українцями. Екснаречена Кличка підтримала український народ.