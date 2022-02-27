8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Владимир Кличко дал совет россиянам и белорусам

Павел Василенко
27 февраля, 17:12
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе призвал граждан стран-агрессоров остаться дома – и не подносить патроны своей армии

Кличко: Хороший вы "братский" народ / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне звездный украинский боксер, брат мэра Киева Виталия Кличко, Владимир Кличко обратился к миру с призывом остановить российскую агрессию – действовать прямо сейчас, потому что через час может быть уже поздно.

Кличко – миру: Действовать надо сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Теперь же Кличко-младший, находящийся сейчас в украинской столице, записал обращение к россиянам, а также к белорусам – с их территории запускают ракеты по Украине.

"Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии "подносить патроны", так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестер". Хороший вы "братский" народ, спасибо вам! :(

"Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жизни!"

"Останьтесь дома!"

"Останьтесь дома – не ходите на работу".

"Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны", – сказал в обращении к неравнодушным россиянам и белорусам Владимир Кличко.

Ранее мы писали, что американская актриса Хейден Панеттьери готова сражаться вместе с украинцами. Экс-невеста Кличко поддержала украинский народ.

Хейден вместе с украинским народом / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня