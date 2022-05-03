3 травня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Вільярреал – Ліверпуль: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
3 травня, 16:28
Список трансляцій півфінального поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів. Матч іспанської та англійської команд можна побачити на ТБ та в Інтернеті

Вільярреал vs Ліверпуль / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Ліверпуль може вийти у фінал Ліги чемпіонів втретє за п'ять років. Йому залишилося лише утримати перевагу першого матчу.

Тиждень тому мерсисайдці на своєму полі обіграли Вільярреал – 2:0.

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Коли матч. Поєдинок у відповідь відбудеться 3 травня. Початок в 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – Ліверпуль.

Також поєдинок можна переглянути на платформі Меgоgо.

За кого вболіваєте?

Хто фаворит. Букмекери бачать англійський клуб у фіналі Ліги чемпіонів.

Котирування на прохід:

  • Ліверпуль – 1.03
  • Вільярреал – 16.00

Котирування на матч:

  • Перемога Вільярреалу – 4.60
  • Нічия – 4.20
  • Перемога Ліверпуля – 1.74

Хто суперник. Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Манчестер Сіті – Реал.