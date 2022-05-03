3 мая 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
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Вильярреал – Ливерпуль: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
3 мая, 16:28
Список трансляций ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Матч испанской и английской команд можно увидеть на ТВ и в Интернете

Вильярреал vs Ливерпуль / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ливерпуль может выйти в финал Лиги чемпионов третий раз за пять лет. Ему осталось лишь удержать преимущество первого матча.

Неделю назад мерсисайдцы на своем поле обыграли Вильярреал – 2:0.

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Когда матч. Ответный поединок состоится 3 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль.

Также поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

За кого болеете?

Кто фаворит. Букмекеры видят английский клуб в финале Лиги чемпионов.

Котировки на проход:

  • Ливерпуль – 1.03
  • Вильярреал – 16.00

Котировки на матч:

  • Победа Вильярреала – 4.60
  • Ничья – 4.20
  • Победа Ливерпуля – 1.74

Кто соперник. Победитель этой пары в финале сыграет с лучшей командой в паре Манчестер Сити – Реал.