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Відеотрансляція матчу Динамо – Реал

Олександр Трикіша
25 січня, 17:44
Сьогодні київське "Динамо" проведе третій спаринг на зборах в Іспанії. Суперником команди Мірчі Луческу стане Реал Мурсія. Стежте за матчем на нашому сайті

Динамо проведе черговий спаринг з Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція матчу у прямому ефірі буде доступна у плеєрі нижче. Онлайн Динамо – Реал Мурсія доступний на нашому сайті.

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Динамо вже провело два спаринги на зборах в Іспанії і здобуло перемоги з однаковим рахунком 4:0:

Найкращим бомбардиром команди на зборах є Віктор Циганков – він уже встиг забити три м'ячі, а ось обов'язки розпакувальника взяв він Владислав Кулач.

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Подання суперника

Реал Мурсія представляє четвертий дивізіон Іспанії, де йде на четвертому місці у своїй групі. Клуб має серію із шести матчів без поразок, тримаючись у п'ятірці команд, які боротимуться у плей-офф за підвищення у класі.

Котирування букмекерів

На їхню думку, Динамо має значно більше шансів у товариському матчі. Коефіцієнт на перемогу киян становить 1:13, тоді як на іспанців – аж 21:00. Нічия оцінюється о 7.70.