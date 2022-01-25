Відеотрансляція матчу Динамо – Реал

Динамо проведе черговий спаринг з Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція матчу у прямому ефірі буде доступна у плеєрі нижче. Онлайн Динамо – Реал Мурсія доступний на нашому сайті.

Читайте також: Як із Барселоною 97-го: чи зможе Динамо розгромити Реал на зборах в Іспанії?

Реклама

Динамо вже провело два спаринги на зборах в Іспанії і здобуло перемоги з однаковим рахунком 4:0:

Найкращим бомбардиром команди на зборах є Віктор Циганков – він уже встиг забити три м'ячі, а ось обов'язки розпакувальника взяв він Владислав Кулач.

Реклама

Подання суперника

Реал Мурсія представляє четвертий дивізіон Іспанії, де йде на четвертому місці у своїй групі. Клуб має серію із шести матчів без поразок, тримаючись у п'ятірці команд, які боротимуться у плей-офф за підвищення у класі.

Котирування букмекерів

На їхню думку, Динамо має значно більше шансів у товариському матчі. Коефіцієнт на перемогу киян становить 1:13, тоді як на іспанців – аж 21:00. Нічия оцінюється о 7.70.