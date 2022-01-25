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Видеотрансляция матча Динамо – Реал

Александр Трикиша
25 января, 17:44
Сегодня киевское Динамо проведет третий спарринг на сборах в Испании. Соперником команды Мирчи Луческу станет Реал Мурсия. Следите за матчем на нашем сайте

Динамо проведет очередной спарринг в Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Трансляция матча в прямом эфире будет доступна в плеере ниже. Онлайн Динамо – Реал Мурсия доступен на нашем сайте.

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Динамо уж провело два спарринга на сборах в Испании и одержало победы с одинаковым счетом 4:0:

Лучшим бомбардиром команды на сборах является Виктор Цыганков – он уже успел забить три мяча, а вот обязанности распаковщика взял на себя Владислав Кулач.

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Представление соперника

Реал Мурсия представляет четвертый по силе дивизион Испании, где идет на четвертом месте в своей группе. Клуб имеет серию из шести матчей без поражений, держась в пятерке команд, которые будут бороться в плей-офф за повышение в классе.

Котировки букмекеров

По их мнению, Динамо имеет куда больше шансов в товарищеском матче. Коэффициент на победу киевлян составляет 1.13, тогда как на испанцев – аж 21.00. Ничья оценивается в 7.70.