Веселий Ф'юрі задирався до Уайта під час дуелі поглядів. Чим усе завершилося?

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У суботу, 23 квітня, на знаменитому футбольному стадіоні "Уемблі" відбудеться грандіозний боксерський вечір. У поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC зійдуться Тайсон Ф'юрі та Ділліан Уайт. Слідкуйте разом з нами за онлайн-трансляцією чемпіонського поєдинку у Лондоні, де визначиться потенційний суперник Олександра Усика.

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Традиційна церемонія зважування та дуель поглядів пройшли без конфліктів, ба більше у веселій та дружній обстановці. Ф'юрі постарався насідати на нижчого за зростом Уайта, але той не піддався натиску чемпіона. Наприкінці дуелі, британці обмінялися бейсболками та обнялися, що показує позитивний настрій обох боксерів на поєдинок.

Щодо зважування, то тут перевагу має Тайсон Ф'юрі. Чемпіон WBC виявився важчим за Уайта рівно на п'ять кілограмів. Вага Ф'юрі – 119,7 кг, Уайта – 114,7 кг.

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Олександр Усик хоч і не чекає цілеспрямовано бою Ф'юрі – Уайт, але все одно поділився своїми думками з приводу бою можливих майбутніх суперників.