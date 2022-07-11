Весь у батька: син Бекхема забив супергол зі штрафного (відео)

Бекхем може пишатися грою сина / Фото: Колаж: Сьогодні

В кінці січня Ромео Бекхем дебютував за Інтер Майамі. Клуб, який належить його батькові. А тепер 19-річний півзахисник порадував батька дебютним голом.

Сталося це у матчі Інтер Майамі – Орландо Сіті. На 84-й хвилині Ромео забив гарний гол зі штрафного та встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:1.

Реклама

Девід Бекхем – один із найвідоміших англійських футболістів сучасності. Він виступав за Манчестер Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ. Зіграв понад сотню матчів за збірну Англії. Включений до списку 100 великих британців. Його фішкою були удари зі штрафного.

Реклама

Футбольний клуб Інтер Майамі було створено у 2018 році. Він належить групі інвесторів "Майамі Бекхем Юнайтед", яку очолює Девід Бекхем.

Девід Бекхем спостерігає за грою Ромео

Зазначимо, що у вересні 2021 року Бекхем-молодший приєднався до клубу Форт Лодердейл – резервістів Інтер Майамі. Ромео виступає на позиції правого вінгера. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив футболіста у 50 тисяч євро.

Реклама