Син Бекхема дебютував за татів клуб

Середній син легендарного футболіста зіграв перший поєдинок за команду MLS Інтер Маямі

Девід Бекхем зі своїм сином Ромео / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Знаменна подія у футбольній кар'єрі Бекхема-молодшого відбулася у четвер 27 січня. 19-річний футболіст уперше вийшов на заміну у товариському матчі проти перуанського Універсітаріос.

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Інтер Маямі здобув перемогу з рахунком 4:0, а 19-річний Ромео відзначив свій дебют постом у Instagram.

Сам Девід Бекхем привітав сина з дебютом у своєму клубі:

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"Молодець, хлопче!", – написав Бекхем під повідомленням сина.

Зазначимо, що у вересні 2021 року Бекхем-молодший приєднався до клубу Форт Лодердейл – резервістів Інтер Маямі. У третьому за силою американському дивізіоні Ромео зіграв шість матчів, але результативними діями не відзначився.

Ромео Бекхем виступає на позиції правого вінгера. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив футболіста у 50 тисяч євро.

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Девід Бекхем – один із найвідоміших англійських футболістів сучасності. Він виступав за Манчестер Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ. Зіграв понад сотню матчів за збірну Англії. Увійшов до списку 100 великих британців.

Футбольний клуб Інтер Маямі було створено у 2018 році. Він належить групі інвесторів "Маямі Бекхем Юнайтед", яку очолює Девід Бекхем.