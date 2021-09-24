24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Вага Усика вперше перевалиkf за 100 кг, але він все одно буде легше Джошуа

Олександр Трикіша
24 вересня, 17:37
Сьогодні відбулася традиційна процедура зважування напередодні завтрашнього суперпоєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. На кону бою стоятимуть титули WBA IBF WBO IBO в суперважкій вазі

Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

До головного поєдинку в кар'єрі Олександр Усик підходить з найбільшою вагою в профі. Терези під українським супертяжем показали 100,3 кг.

Читайте також: Усик, дивись, як треба! Всі випадки, коли Джошуа ставили на коліна

Реклама

Для порівняння, перед боєм з Дереком Чісорою українець важив 98,4 кг, а його суперник тоді був на 17 кг важче.

Реклама

Цього разу перевага опонента українця складе всього 8 кг. Вага Ентоні Джошуа напередодні завтрашнього бою склала 108,6 кг.

Відзначимо, що практично з такою ж вагою Джошуа виходив на бій проти Кубрата Пулєва, так що підозри Олександра Красюка про те, що британець скинув вагу, не підтвердилися.

Читайте також: Бодібілдер трісне по швах, немов стара подушка: шикарний прогноз Ф'юрі на бій Усика

До речі, букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.396, на перемогу Усика – 3.54, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Реклама

Реклама