Вага Усика вперше перевалиkf за 100 кг, але він все одно буде легше Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

До головного поєдинку в кар'єрі Олександр Усик підходить з найбільшою вагою в профі. Терези під українським супертяжем показали 100,3 кг.

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Для порівняння, перед боєм з Дереком Чісорою українець важив 98,4 кг, а його суперник тоді був на 17 кг важче.

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Цього разу перевага опонента українця складе всього 8 кг. Вага Ентоні Джошуа напередодні завтрашнього бою склала 108,6 кг.

Відзначимо, що практично з такою ж вагою Джошуа виходив на бій проти Кубрата Пулєва, так що підозри Олександра Красюка про те, що британець скинув вагу, не підтвердилися.

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До речі, букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.396, на перемогу Усика – 3.54, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).