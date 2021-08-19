Повернувся з Олімпіади і наклав на себе руки: тіло тренера знайшли в готелі, де він був на карантині

Тренер в'єтнамських плавців наклав на себе руки після Олімпіади-2020 / Фото: REUTERS

Тіло тренера виявили 11 серпня в номері готелю, в якому члени в'єтнамської олімпійської делегації відбували карантин після повернення з Токіо.

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Поліція розслідує справу. Головною версією є самогубство , пише Vietnamese Express .

Хуанг Гохуей протягом шести років тренував місцевого зіркового плавця Нгуен Хай Хоанга, який під його керівництвом виграв три золоті медалі на Іграх SEA 2017 і 2019 років, золото на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року і срібло і бронзу Азіатських ігор 2018 року.

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Хай також деякий час тренував кращу плавчиню Нгуен Тхі Ань Вьєн на Олімпійських іграх в Токіо. В результаті ні Хоанг, ні Вьєн не змогли пройти відбіркові етапи.

Раніше ми писали, що легендарний тренер розбився на мотоциклі. Його підопічна взяла "золото" Токіо-2020. Тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч загинув у віці 62 року. Він лише недавно повернувся з Олімпіади, де Лі Кіфер стала чемпіонкою.