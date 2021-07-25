Повернулися в медальну гонку! Українці виграли втішний заїзд в академічному веслуванні

Ігор Хмара і Станіслав Ковальов вийшли в півфінал / Фото: Reuters
Ігор Хмара і Станіслав Ковальов 24 липня в кваліфікаційному запливі виявилися четвертими, відправившись в втішний заїзд.
Проте, наші хлопці продемонстрували сьогодні найкращий час і таки пробилися в півфінал олімпійського турніру!
27 липня наші хлопці посперечаються за право битися у фіналі в запливі з командами Іспанії, Бельгії, Ірландії, Італії та Індії. У фінал вийдуть три кращі збірні.
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.
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