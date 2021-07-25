Вернулись в медальную гонку! Украинцы выиграли утешительный заезд в академической гребле

Украинская мужская парная двойка в академической гребле пробилась в полуфинал Олимпиады-2020 благодаря победе в утешительном заезде. Надежды на медали воскресли!

Игорь Хмара и Станислав Ковалев вышли в полуфинал / Фото: Reuters

Игорь Хмара и Станислав Ковалев 24 июля в квалификационном заплыве оказались четвертыми, отправившись в утешительный заезд.

Тем не менее, наши парни продемонстрировали сегодня лучшее время и таки пробились в полуфинал олимпийского турнира!

27 июля наши парни поспорят за право сразиться в финале в заплыве с командами Испании, Бельгии, Ирландии, Италии и Индии. В финал выйдут три лучшие сборные.

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Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.