Вернидуб привіз із Мадрида футболку найкращого гравця світу

Команда Вернидуба - топ-сенсація ЛЧ / Фото: Getty Images

Після приголомшливої перемоги над Реалом 2:1 тренер молдовського Шерифа Юрій Вернидуб повернувся до Тирасполя не з порожніми руками. 55-річний український фахівець привіз футболку півзахисника "Королівського клубу" – найкращого футболіста світу-2018 хорвата Луки Модрича.

"Андрій Лунін (другий воротар Реала), з яким я працював у луганській Зорі, пішов і домовився з Модричем", – розповів Юрій Вернидуб, який свого часу називався кандидатом у наставники київського Динамо, але так його і не очолив.

Відзначимо, що про футболку Модрича Вернидуба перед матчем із Реалом попросив онук. Бажання хлопчика виконане!

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Нагадаємо, після виїзної перемоги над Реалом 2:1, що стала головною сенсацією нинішньої Ліги чемпіонів, Шериф дозволив собі посміятися над "Королівським клубом" ще й у соцмережах.

У себе в Instagram команда з Тирасполя опублікувала власний логотип, до якого додала корону – таку ж, як на емблемі мадридського Реала.

Після двох турів Ліги чемпіонів Шериф, очолюваний Юрієм Вернидубом, несподівано лідирує в групі D.

Обігравши Шахтар (2:0) і Реал (2:1), команда з Тирасполя набрала шість очок і стала реальним претендентом на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Третю-четверту сходинки в квартеті ділять Шахтар і Інтер, які напередодні зіграли в Києві внічию 0:0.