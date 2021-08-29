Верес взяв приклад з Динамо і знищив Десну

Десну знищили в Чернігові / Фото: ФК "Верес"

Чернігівська Десна зазнала дві великих поразки поспіль в чемпіонаті України.

Якщо 0:4 в минулому турі від Динамо не можна назвати сенсаційними, то сьогоднішнє фіаско – це повна несподіванка.

Десна приймала Верес і повністю провалила перший тайм.

Гості забили швидкий гол, коли на дальній штанзі Немчанінов замкнув простріл Солдата.

А потім Сергійчук ефектно п'ятою відправив м'яч у сітку після розіграшу кутового.

У Вереса сьогодні була приголомшлива реалізація і клуб ще двічі відзначився до перерви.

Сергійчук виступив асистентом і віддав відмінний пас Пасічу, якому не склало труднощів вразити ворота Десни.

А потім на Сергійчуку сфолили у штрафному і Кльоц впевнено реалізував пенальті.

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Після перерви команди обмінялися небезпечними моментами, але рахунок на табло так і не змінився.

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Десна – Верес – 0:4

Голи: Немчанінов (4), Сергійчук (25), Г. Пасіч (35), Кльоц (45+1, пен.)

Десна: Литовка, Болбат (Безбородько, 46), Селін, Цимбалюк, Сафронов (Арвеладзе, 46), Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький (Дегтярьов, 82), Калитвинцев (Волошин, 74), Будківський (Шевцов, 74).

Верес: Когут, Немчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Кучеров (Петько, 77), Кльоц (Полюлях, 68), Г. Пасіч, Панасенко (Тимофієнко, 82), Е. Пасіч, Сергійчук (Гечев, 82).

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