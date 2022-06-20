Угорці стали на шляху. Збірна України взяла срібло на чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях успішно виступила на чемпіонаті Європи / Фото: Федерація фехтування України

Чемпіонат Європи з фехтування триває у турецькій Анталії. На континентальній першості вже виборола золото 25-річна киянка Влада Харькова.

Сьогодні ж срібло підкорилася чоловічою збірною з фехтування на шаблях. Нашу команду представили Андрій Ягодко, Юрій Цап та Василь Гумен, а також запасний гравець Богдан Платонов.

Реклама

На шляху до фіналу українці здолали іспанців (45:43), німців (45:44) та господарів турніру турків (45:43). У фіналі ж збірна воювала з угорцями, які на Олімпіаді-2020 у Токіо взяли бронзу.

Читайте також: Харлан нагадала про загиблих українських спортсменів

У вирішальній сутичці наші хлопці все ж таки поступилися Угорщині 39:45 і здобули срібло. Щоправда, цей результат все одно варто розцінювати як успіх. Останній фінал на ЧЄ підкорився Україні аж у 2010 році (теж срібло).

Реклама

Загалом це п'ята нагорода України на чемпіонатах Європи з фехтування у командній шаблі серед чоловіків. Востаннє медаль нашим спортсменам підкорялася у 2013 році (бронза).