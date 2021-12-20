Ванна з квітами та шампанське: розкішне життя дружини українського футболіста

Відпочинок Даши Савіної / Фото: Колаж: Сьогодні
Дружина гравця Шахтаря та збірної України Валерія Бондаря продовжує дражнити своїх підписників фотографіями з відпустки. Пара відпочиває на Мальдівах.
Раніше дівчина постала перед фанатами в образі подарунку. А сьогодні Даша Савіна побажала всім доброго ранку з ванни, посипаної квітами.
А потім ще й випила келих шампанського.
Раніше Даша Савіна розповіла про своїх залицяльників: "Це були депутати, відомі особи".
Нагадаємо, що до того, як вийти заміж за Бондаря, Савіна зустрічалася із нападником Динамо Владиславом Супрягою.