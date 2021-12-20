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Ванна с цветами и шампанское: роскошная жизнь супруги украинского футболиста

Андрей Трофимов
20 декабря, 14:45
Даша Савина показала в соцсетях, как она проводит утро на Мальдивских островах. Она поехала в отпуск вместе со своим мужем Валерием Бондарем

Отдых Даши Савиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена игрока Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря продолжает дразнить своих подписчиков фотографиями из отпуска. Пара отдыхает на Мальдивах.

Ранее девушка предстала перед фанатами в образе подарка. А сегодня Даша Савина пожелала всем доброго утра из ванны, усыпанной цветами.

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А потом еще и выпила бокал шампанского.

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Ранее Даша Савина рассказала о своих ухажерах: "Это были депутаты, известные личности".

Напомним, что до того, как выйти замуж за Бондаря, Савина встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.