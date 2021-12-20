Ванна с цветами и шампанское: роскошная жизнь супруги украинского футболиста

Отдых Даши Савиной / Фото: Коллаж: Сегодня
Жена игрока Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря продолжает дразнить своих подписчиков фотографиями из отпуска. Пара отдыхает на Мальдивах.
Ранее девушка предстала перед фанатами в образе подарка. А сегодня Даша Савина пожелала всем доброго утра из ванны, усыпанной цветами.
А потом еще и выпила бокал шампанского.
Ранее Даша Савина рассказала о своих ухажерах: "Это были депутаты, известные личности".
Напомним, что до того, как выйти замуж за Бондаря, Савина встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.