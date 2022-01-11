У страшній ДТП загинув одноклубник Артема Кравця

У ДТП загинув гравець збірної Туреччини Ахмет Чалик / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 11 січня, захисник Коньяспора Ахмет Чалик загинув на 28-му році життя. Машина футболіста вилетіла з траси та перекинулася. Футболіст помер унаслідок отриманих травм під час аварії.

"Ми з глибоким сумом дізналися, що Ахмет Чалик, футболіст Коньяспора, який також грав у нашій національній збірній, помер у результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Анкара – Нігде", – повідомляється на сайті Турецької футбольної федерації.

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Ахмет Чалик – вихованець клубу Генчлербірліги. 2017 року перейшов до Галатасараю, у складі якого двічі ставав чемпіоном Туреччини.

У жовтні 2020 року Чалик став гравцем Коньяспора, у якому виступає ексдинамівець Артем Кравець.

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Ахмет Чалик провів 8 поєдинків у складі збірної Туреччини та був учасником чемпіонату Європи-2016.

У сезоні-2021/22 Чалик зіграв у 18 матчах за Коньяспор.

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Раніше ми повідомляли, як внаслідок аварії загинув відомий український футболіст та тренер Руслан Мостовий.