10 января 18:00 Онлайн
Марокко 1
Гана 0
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед 1
Астон Вилла 0
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

В жутком ДТП погиб одноклубник Артема Кравца

Сергей Шаховец
11 января, 11:33
Игрок сборной Турции Ахмет Чалык скончался от полученных травм в результате аварии

В ДТП погиб игрок сборной Турции Ахмет Чалык / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 11 января, защитник Коньяспора Ахмет Чалык погиб на 28-м году жизни. Машина футболиста вылетела с трассы и перевернулась. Футболист умер в результате полученных травм во время аварии.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Ахмет Чалык, футболист Коньяспора, который также играл в нашей национальной сборной, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара – Нигде", – сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

Реклама

Ахмет Чалык – воспитанник клуба Генчлербирлиги. В 2017 году перешел в Галатасарай, в составе которого дважды становился чемпионом Турции.

В октябре 2020 года Чалык стал игроком Коньяспора, в котором выступает экс-динамовец Артем Кравец.

Реклама

Ахмет Чалык провел 8 поединков в составе сборной Турции и был участников чемпионата Европы-2016.

В сезоне 2021/22 Чалык сыграл в 18 матчах за Коньяспор.

Реклама

Ранее мы сообщали, как в результате аварии погиб известный украинский футболист и тренер Руслан Мостовой.