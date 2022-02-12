В Україні не показали переможного фінішу росіян. Вболівальники влаштували війну в Мережі

Армія РФ на кордоні з Україною, але українців хвилює, що не показали фініш російської збірної / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У лижних перегонах Україна єдиною з усіх учасників не дійшла до фінішу, але наших уболівальників розгнівало не це, а те, що на національному телебаченні не показали переможний фініш російської команди.

Коли було зрозуміло, що росіянки не віддадуть перемогу, а до фінішу лишалися лічені хвилини, трансляція "UA:Перший" несподівано перервалася.

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Замість фінішу гонки глядачам показали включення зі студії, де обговорювали вчорашній вчинок Владислава Гераскевича та свіжі результати наших спортсменів у Пекіні.

"Я, звичайно, все розумію, але переривати трансляцію естафетних жіночих лижних перегонів за 1 км до фінішу – це театр абсурду. Переривати навмисне і за указом зверху", – висловив свою думку журналіст Валерій Пригорницький. Facebook.

У коментарях під його постом розгорнулася ціла баталія. Одні підтримували рішення не показувати фініш російських спортсменів, інші засуджували політику каналу, забуваючи про накопичення російської армії біля кордонів України.

Будь-який результат представників ОКР до отримання результатів проб допінгу – річ дуже відносна.

Пост не про це. Не треба виводити акцент від власного дол***ма на телебаченні

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Я вибачаюсь, але росіяни також неодноразово зупиняли трансляції під час перемог наших команд, тож я особисто не дуже пожалкував, що не побачив їхню перемогу! Але згоден спорт ні бути політично непов'язаним, а бути незалежним.

Вітаю достойних спортсменів, перегони були неймовірні. Той, хто вміє радіти за успіхи інших, називається людиною і піднімає свою країну.

Згодна. У мене бабуся, спортсменка, теж дивиться, вся сім'я дивиться, і обірвали на найцікавішому місці.

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А що ви хочете?) Країна 8 років як перетворилася в абсурдний цирк шапіто. А в ньому все стабільно

Дядько, не хвилюйся так, є хороші фахівці, тебе точно вилікують

Я б сам перемкнув канал, ну не приємно мені дивитися, як ворог перемагає! Це абсолютно нормально! Я ненавиджу все, що пов'язано з ними!

Справжній вчинок, справжнього українця

Я дивлюсь Олімпіаду по Євроспорту. І в мене сьогодні (вже не вперше під час Олімпіади) природний відбір – щойно стало зрозуміло, що московити перемагають, то одразу перемкнув. Ну, не хочу я дивитись на їхні успіхи, радість. Гадко з 2014-го року. Тому і з UA:Перший дуже хитка ситуація – абсолютно незрозуміло, чи потрібно зараз в Україні показати звитяги тих, хто завтра може напасти.

А точно вимкнули через росіянку або просто час трансляції закінчився. А загалом росіянин для нас ворог і нехай там зі своїми вср***ми лижами...

А ви зараз себе з ким узагальнили, з німцями чи з українцями?)

При цьому в Україні завжди дуже потішаються, якщо в Росії раптом не показують наші успіхи, а самі роблять так само. Ми ведемо себе дзеркально, але хочемо поваги з боку ґрати. Ще дуже різануло, коли назвали в ефірі Івана Ковбаснюка Ванею, а Мацьоцька перетворилася на Фаріон та одразу поправила коментатора: "Ну який він Ваня. Це ж наш Іванко".

Але ми чогось не анексуємо російські території. Дивно, щоправда

Дивно поводитися як Росія, правда? При цьому можна нічого не анексувати. Тільки з російської поведінки ми сміємося, а свою таку ж поважаємо

Бо напали на нас, а не ми на них. Тому можна скористатися методами інформаційної гігієни, якими користуються росіяни. Це проста інформаційна війна.

Це дорога в нікуди, якщо ми говоримо, що Україна йде шляхом розвинених демократичних держав, а не Росії. Знайшли з кого брати приклад

А чого тут приклад? ну от в цьому пості журналіст без доказів звинувачує у чомусь український канал, але він не може це довести, тому займається маніпуляцією. Ви на це реагуєте вже як на факт. Це маніпуляція. Журналіст займається хайпом і збирає лайки. Обурені громадяни вимагають дотримання якихось стандартів.