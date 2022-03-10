"У в'язницю на 15 років". Екстренер Кличка розповів, що буде із пропутінським боксером

Росіяни всюди сурмлять про те, що "спорт поза політикою". Але насправді спортсмени з країни-агресора справжнісінькі рупори російської пропаганди.

Яскравий приклад цього висловлювання російських боксерів Олександра Повєткіна та Дениса Лебедєва, які підтримали агресію Путіна проти України.

Свою думку про цих пропутінських підлиз висловив відомий американський тренер Джеймс Алі Башир.

"Повєткін прийняв сторону Путіна. Він вважає, що Путін має рацію. Лебедєв також вважає, що Путін має рацію. Я реально не звинувачую їх, тому що вони знають тільки те, що їм там кажуть. Він погрожував західним журналістам, щоб не показували нічого іншого.

Я бачу це так, що вони можуть потрапити до в'язниці на 15 років. Російським людям говорить путінська машина. Тому досить природно, що вони вважають, що вони праві. Путін згодовує їм всю інформацію, тому вони думають, що всі інші не мають рації, а Путін правий. Хто хоче жити у подібній країні?" – цитує Алі Башира vringe.com.