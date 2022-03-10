"В тюрьму на 15 лет". Экс-тренер Кличко рассказал, что будет с пропутинским боксером

Поветкин ответит за свою поддержку путинской агрессии против Украины / Фото: Eurosport, Коллаж: Сегодня

Россияне всюду трубят о том, что "спорт вне политики". Но в действительности спортсмены из страны-агрессора самые настоящие рупоры российской пропаганды.

Яркий пример этому высказывания российских боксеров Александра Поветкина и Дениса Лебедева, которые поддержали агрессию Путина против Украины.

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Свое мнение об этих пропутинских подлизах высказал известный американский тренер Джеймс Али Башир.

"Поветкин принял сторону Путина. Он считает, что Путин прав. Лебедев также считает, что Путин прав. Я реально не виню их, потому что они знают только то, что им там говорят. Он пригрозил западным журналистам, чтобы не показывали ничего другого. Я вижу это так, что они могут попасть в тюрьму на 15 лет. Русским людям говорит путинская машина. Поэтому довольно естественно, что они считают, что они правы. Путин скармливает им всю информацию, поэтому они думают, что все остальные не правы, а Путин прав. Кто хочет жить в подобной стране?", – цитирует Али Башира vringe.com.

Поветкин оправдывает преступления кровавого диктатора / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Ранее жена Александра Усика Екатерина жестко прошлась по рашисту Александру Поветкину.

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"А называл нас "Братское сердце". Хрен ты моржовый и трус", – лаконично написала свое отношение к Поветкину Екатерина.