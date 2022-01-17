У трусах чи ні: фото спортсменки поставили в глухий кут її фанатів

Кайла заробляє своїм тілом / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс пішла зі спорту, оскільки їй забороняли викладати відверті фото у соцмережі.

"Вони дійсно змусили мене соромитися свого тіла. Мені довелося вибирати, чи хочу я залишатися спортсменом або почуватися впевнено і мати можливість почуватися красивою", – зізнається Сіммонс.

Зараз Кайлу не зупиниш. Іноді її фото чи відео настільки відверті, що підписники гадають: спортсменка у трусах чи без.

А в цілому, у Кайли Сіммонс є на що подивитись в Instagram.