У трусах чи ні: фото спортсменки поставили в глухий кут її фанатів

Кайла заробляє своїм тілом / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишня волейболістка Кайла Сіммонс пішла зі спорту, оскільки їй забороняли викладати відверті фото у соцмережі.
"Вони дійсно змусили мене соромитися свого тіла. Мені довелося вибирати, чи хочу я залишатися спортсменом або почуватися впевнено і мати можливість почуватися красивою", – зізнається Сіммонс.
Зараз Кайлу не зупиниш. Іноді її фото чи відео настільки відверті, що підписники гадають: спортсменка у трусах чи без.
А в цілому, у Кайли Сіммонс є на що подивитись в Instagram.