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В трусах или нет: фото спортсменки поставили в тупик ее фанатов

Андрей Трофимов
17 января, 11:27
Кайла Симмонс своими откровенными снимками в Instagram собрала 700 тысяч подписчиков, а ранее ей пророчили хорошую спортивную карьеру

Кайла зарабатывает своим телом / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс ушла из спорта, поскольку ей запрещали выкладывать откровенные фото в соцсети.

"Они действительно заставили меня стыдиться своего тела. Мне пришлось выбирать, хочу ли я оставаться спортсменом или чувствовать себя уверенно и иметь возможность чувствовать себя красивой", – признается Симмонс.

Сейчас Кайлу уже не остановишь. Иногда ее фото или видео настолько откровенны, что подписчики гадают: спортсменка в трусах или нет.

А в целом, у Кайлы Симмонс есть на что посмотреть в Instagram.