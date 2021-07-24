У Токіо розіграли перші два комплекти нагород у фехтуванні

Визначилися два чемпіони в фехтуванні на Олімпіаді / Фото: Reuters
На медалі претендувала і українка Олена Кривицька, але вона програла в 1/16 фіналу представниці Польщі Ренаті Кнапік-Міазга – 8:15.
Жіноча індивідуальна шпага
- 1. Сунь Івен (Китай)
- 2. Ана Марія Попеску (Румунія)
- 3. Катріна Лехіс (Естонія)
Чоловіча індивідуальна шабля
- 1. Арон Сіладьї (Угорщина)
- 2. Луїджі Самеле (Італія)
- 3. Кім Джон Хван (Південна Корея)
Всі новини про виступ України на Олімпіади-2020 ви можете знайти в спеціальному розділі на нашому сайті.
Також у нас на сайті є докладний розклад Олімпійських ігор на кожен день, де окремо виділені медальні старти.
А ще ми проводимо голосування за найкрасивішу українську спортсменку в Токіо. Допоможіть нам вибрати Міс Україна на Олімпіаді-2020!
Новини на цю ж тему: