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У Токіо розіграли перші два комплекти нагород у фехтуванні

24 липня, 16:00

Олександр Трикіша

На Олімпійських іграх в Токіо розіграли медалі у фехтуванні. Сьогодні своїх власників знайшли нагороди в жіночій індивідуальній шпазі та чоловічій індивідуальній шаблі

Визначилися два чемпіони в фехтуванні на Олімпіаді / Фото: Reuters

На медалі претендувала і українка Олена Кривицька, але вона програла в 1/16 фіналу представниці Польщі Ренаті Кнапік-Міазга – 8:15.

Жіноча індивідуальна шпага

Чоловіча індивідуальна шабля

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Джерело: Сегодня|Спорт

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