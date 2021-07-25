У Токіо розіграли перші в історії медалі в скейтбордингу

На Олімпійських іграх в Токіо вперше в історії розіграли медалі в скейтбордингу. Сьогодні визначився перший олімпійський чемпіон в категорії стріт

Скейтборд дебютував на Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

Золота нагорода дісталася японцеві Юто Хорігоме, срібло завоював бразилець Келвін Хофлер, а бронза у Джаггера Ітона з США.

Юто Хорігоме (Японія) – 37.18

Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15

Джаггер Ітон (США) – 35.35

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Скейтбординг дебютував в олімпійській програмі разом з карате, серфінгом, скелелазінням. На Іграх в Токіо розіграють нагороди в категорії стріт і парк.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.