В Токио разыграли первые в истории медали в скейтбординге

На Олимпийских играх в Токио впервые в истории разыграли медали в скейтбординге. Сегодня определился первый олимпийский чемпион в категории стрит

Скейтборд дебютировал на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Золотая награда досталась японцу Юто Хоригомэ, серебро завоевал бразилец Келвин Хофлер, а бронза у Джаггера Итона из США.

Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18

Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15

Джаггер Итон (США) – 35.35

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Скейтбординг дебютировал в олимпийской программе вместе с карате, серфингом, скалолазанием. На Играх в Токио разыграют награды в категории стрит и парк.

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.