У стилі ван Бастена! Шедевральний гол Довбика в чемпіонаті України

Гол Довбика. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Канал Футбол, Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Артем Довбик, гол якого приніс збірній України путівку до 1/4 фіналу Євро-2020, відзначився ще одним важливим забитим м'ячем.

24-річний нападник приніс перемогу Дніпру-1 в гостьовому матчі з ФК Львів у Тернополі (1:0), наприкінці другої хвилини поєдинку створивши шедевр.

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Довбик, перебуваючи майже під нульовим кутом, хльостко пробив з напівлету лівою ногою – і м'яч, залетівши за комір кіперу львів'ян Олександру Іллющенкову, затріпотів у сітці воріт господарів.

За красою – майже те ж саме, що зробив Марко ван Бастен в фіналі Євро-1988 зі збірною СРСР. Тільки нідерландець пробивав з правого флангу, і злету.

ГОЛ ДОВБИКА

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ГОЛ ВАН БАСТЕНА

ФК Львів – Дніпро-1 – 0:1

Гол: Довбик, 2