В стиле ван Бастена! Шедевральный гол Довбика в чемпионате Украины

Гол Довбика. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Канал Футбол, Официальный сайт СК "Днепр-1"

Артем Довбик, гол которого принес сборной Украины путевку в 1/4 финала Евро-2020, отличился еще одним знаковым забитым мячом.

24-летний нападающий принес победу Днепру-1 в гостевом матче с ФК Львов в Тернополе (1:0), на исходе второй минуты поединка сотворив шедевр.

Реклама

Довбик, пребывая практически под нулевым углом, хлестко пробил с полулета левой ногой – и мяч, залетев за шиворот киперу львовян Александру Ильющенкову, затрепыхал в сетке ворот хозяев.

По красоте – почти то же самое, что сделал Марко ван Бастен в финале Евро-1988 со сборной СССР. Только нидерландец пробивал с правого фланга, и слета.

ГОЛ ДОВБИКА

Реклама

ГОЛ ВАН БАСТЕНА

ФК Львов – Днепр-1 – 0:1

Гол: Довбик, 2