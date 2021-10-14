У Мережі – заруба: Ломаченко привітав із Покровою, забувши про День захисника

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Це стало приводом для словесної перепалки між підписниками боксера.

"Богородиця, перед якою схиляли і схиляють голови високі історичні мужі – царі, королі, сильні світу цього – увійшла в нашу, зокрема українську, історію не як пишна правителька, а як Мати, наша Небесна Покровителька", – написав у себе в Instagram Ломаченко, зазначивши, що Покрову святкують не тільки як релігійне, а й як національне свято.

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"Насамперед сьогодні – День захисників і захисниць України, твоєї Батьківщини!!!" – дорікнув Василеві один із підписників.

"З Днем захисника України, Василю. Не соромся", – додав інший.

При цьому в коментарях у Ломаченка знайшлося чимало захисників.

"А він і не соромиться. Соромишся ти, тому що замовчуєш витоки державного свята".

"Духовне значно вище за державне", – пишуть прихильники боксера.

Відзначимо, що свого часу Ломаченко убрався в стихар – довгий богослужбовий одяг із широкими рукавами – щоб взяти участь в літургії в Єрусалимі як паламар.

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Разом з тим Ломаченко відзначився конфузом, коли закликав православних робити хрести на дверях своїх будинків, а потім вибачився за цей пост, визнавши, що опублікована ним рекомендація виявилася фейком.