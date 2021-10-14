В Сети – заруба: Ломаченко поздравил с Покровом, забыв о Дне защитника

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram
Это стало поводом для словесной перепалки между подписчиками боксера.
"Богородица, перед которой склоняли и склоняют головы высокие исторические мужи – цари, короли, сильные мира сего – вошла в нашу, в частности украинскую, историю не как пышная правительница, а как Мать, наша Небесная Покровительница", – написал у себя в Instagram Ломаченко, отметив, что Покров празднуют не только как религиозный, но и как национальный праздник.
"Прежде всего сегодня – День защитников и защитниц Украины, твоей Родины!!!" – упрекнул Василия один из подписчиков.
"С Днем защитника Украины, Василий. Не стыдись", – добавил другой.
При этом в комментариях у Ломаченко нашлось немало сторонников.
"А он и не стыдится. Стыдишься ты, потому что умалчиваешь об истоках государственного праздника".
"Духовное намного выше государственного", – пишут сторонники боксера.
Отметим, что в свое время Ломаченко облачился в стихарь – длинную богослужебную одежду с широкими рукавами – чтобы поучаствовать в литургии в Иерусалиме в качестве пономаря.
Вместе с тем Ломаченко отметился конфузом, когда призвал православных делать кресты на дверях своих домов, а затем извинился за этот пост, признав, что опубликованная им рекомендация оказалась фейком.