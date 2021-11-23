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Шахтар --
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4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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У Росію ні ногою! Запоребриком запалало від слів Вернидуба

Сергій Шаховець
23 листопада, 16:02
Український тренер тираспольського Шерифа не розглядатиме пропозиції від російських клубів, на це у наставника є вагомі причини

Юрій Вернідуб - головний тренер Шеріфа / Фото: Reuters

Молдовська команда стала сенсацією цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. До українського фахівця вже зараз вишикувалася черга іменитих клубів із пропозиціями про роботу. Але до однієї країни Юрій Вернидуб точно не поїде.

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Чи розглядаю варіанти з роботою в Росії? Ні. Ще з 2013-2014 року – ні. Це моє право, мій вибір. Не хочу про це багато говорити.

По перше, я б цього ніколи не зробив, бо народився в Україні. А ця країна дала мені все те, що я маю на цей момент. Я їй дуже вдячний, і я дуже люблю її. І я ладен за неї йти до кінця. Іншої думки в мене ніколи не буде.

А по-друге, мій батько, якого вже немає, ніколи б цього не зрозумів. Ось і все", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Youtube-каналу Nobel.

Раніше ми розповідали, яку зарплату отримує український наставник Шеріфа. Це набагато менше, ніж у решти тренерів учасників Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що після чотирьох турів команда Юрія Вернідуба має гарні шанси продовжити єврокубковий виступ. Після двох сенсаційних перемог над Шахтарем та Реалом, Шериф заробив шість балів та посідає третє місце у групі D.

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