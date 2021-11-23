У Росію ні ногою! Запоребриком запалало від слів Вернидуба

Молдовська команда стала сенсацією цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. До українського фахівця вже зараз вишикувалася черга іменитих клубів із пропозиціями про роботу. Але до однієї країни Юрій Вернидуб точно не поїде.

Читайте також: "Зателефонував Зозуля і напхав за знімок у Кремля". Вихованець Динамо міг грати у Ромі, але вибрав Амкар

Чи розглядаю варіанти з роботою в Росії? Ні. Ще з 2013-2014 року – ні. Це моє право, мій вибір. Не хочу про це багато говорити.

По перше, я б цього ніколи не зробив, бо народився в Україні. А ця країна дала мені все те, що я маю на цей момент. Я їй дуже вдячний, і я дуже люблю її. І я ладен за неї йти до кінця. Іншої думки в мене ніколи не буде.

А по-друге, мій батько, якого вже немає, ніколи б цього не зрозумів. Ось і все", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Youtube-каналу Nobel.