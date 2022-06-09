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Ірландія --
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Англія --
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Бельгія --
14 червня 21:45
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У Росії можуть убити за поцілунок. Боєць ММА підло вирубив перехожого (відео)

Олексій Андрейцев
9 червня, 12:35
Шарапутдін Магомедов побив чоловіка у торговому центрі лише через те, що той поцілував свою дівчину

Магомедов побився у торговому центрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський боєць змішаних єдиноборств Шарапутдін Магомедов побився у торговому центрі. Причиною став банальний поцілунок. Раніше брат Хабіба Нурмагомедова погрожував іноземцю пістолетом через одяг.

Конфлікт розпочався на ескалаторі. Магомедов зробив зауваження чоловікові за те, що той цілувався з дівчиною. Шарапутдін пояснив це тим, що в Махачкалі така поведінка неприпустима.

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Після цього почалася бійка, в якій боєць ММА явно не виглядав фаворитом. Бійку зупинили оточуючі.

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Зазнавши фіаско у чесному бою, Шарапутдін Магомедов вирішив діяти підло. Він вийшов з ТЦ і сховався за рогом. Коли потерпілий вийшов на вулицю, боєць ММА вискочив і відправив його в нокаут. Після чого ще й ударив ногою в голову.

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Одні з моїх привабливих речей Sharaputdin Magomedov в великій мірі. Apparently he was offended that the guy standing in front of him was kissing his girlfriend pic.twitter.com/nQndpHodFV

- Matysek (@Matysek88) June 9, 2022